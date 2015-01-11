Рождество пришло в Озерск

Самая стремительная неделя – это первая неделя очередного нового года. Вот и в 2019-м: не успели оглянуться, а на дворе уже Рождество Христово!

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников. Более ста стран мира отмечают его на государственном уровне. Этот праздник входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.

7 января храм Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска вновь переполнен. Немало взрослых пришли с детьми в эту ночь. И чтобы Христа рождающегося встретить, и чтобы стать сопричастными Святым Христовым Таинам.

Впрочем, у ребятишек (да и у взрослых) еще было время выспаться после бессонной ночи. А там уже и детский Рождественский праздник, который проходил по традиции в лекционном зале Духовно-просветительского центра «Первоцвет» при храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Здесь как всегда ждал сюрприз: и взрослыми прихожанами, и ребятишками из братства «Покровская крепость» была подготовлена музыкально-хореографическая композиция по мотивам бессмертного балета «Щелкунчик».

Музыка Петра Ильича Чайковского и умелая хореография сделали композицию понятной без единого слова и стали прекрасным творческим подарком в наступившем году, о чем говорили продолжительные аплодисменты участникам действа.

Впрочем, сюрпризы продолжились и после «Щелкунчика».

Юные прихожане уже привыкли, что Дед Мороз со Снегурочкой приходят к ним дважды: первый раз как ко всем, в Новогодние торжества, а второй раз – в Рождество.

Подвижные игры, загадки и хоровод вокруг шикарной ёлки – непременные атрибуты детского приходского праздника, как, впрочем, и Рождественские подарки.

Взрослым же оставалось особо поблагодарить

- сценариста и режиссера-постановщика Марию Михайловну Ларионову;

- хореографа Арину Георгиевну Крапивину;

- звукорежиссёра Ольгу Анатольевну Кораблёву;

- Озёрский казачий военно-патриотический клуб «Пластун» за помощь в создании Рождественского вертепа на храмовой территории;

- Людмилу Михайловну Лекареву и Инну Владимировну Зеленскую за помощь в подготовке костюмов;

- Лидию Юрьевну Гришину за помощь в оформлении декораций;

- музыкальных руководителей дошкольной группы воскресной школы Стеллу Викторовну Яшневу и Галину Алексеевну Скрипкину;

- Елену Вячеславовну Плотникову за активное творческое участие;

- семьи Четкарёвых, Ларионовых, Горячевых, Клоковых, Терещенко, Шашковых, Кораблёвых, Красновых за помощь в подготовке праздника;

- Алексея Абашина и Ирину Лапшину за фотографии;

- семьи Смирновых и Комаровых за подарки детям.

Впрочем, праздник не закончился! Впереди Святки – время Рождественских чудес и добрых дел.

Подробности в видеозарисовке

Александр Волынцев