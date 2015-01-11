Рождество пришло в Озерск

Самая стремительная неделя – это первая неделя очередного нового года. Вот и в 2019-м: не успели оглянуться, а на дворе уже Рождество Христово!
Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников. Более ста стран мира отмечают его на государственном уровне. Этот праздник входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.
7 января храм Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска вновь переполнен. Немало взрослых пришли с детьми в эту ночь. И чтобы Христа рождающегося встретить, и чтобы стать сопричастными Святым Христовым Таинам.
Впрочем, у ребятишек (да и у взрослых) еще было время выспаться после бессонной ночи. А там уже и детский Рождественский праздник, который проходил по традиции в лекционном зале Духовно-просветительского центра «Первоцвет» при храме Покрова Пресвятой Богородицы.
Здесь как всегда ждал сюрприз: и взрослыми прихожанами, и ребятишками из братства «Покровская крепость» была подготовлена музыкально-хореографическая композиция по мотивам бессмертного балета «Щелкунчик».
Музыка Петра Ильича Чайковского и умелая хореография сделали композицию понятной без единого слова и стали прекрасным творческим подарком в наступившем году, о чем говорили продолжительные аплодисменты участникам действа.
Впрочем, сюрпризы продолжились и после «Щелкунчика».
Юные прихожане уже привыкли, что Дед Мороз со Снегурочкой приходят к ним дважды: первый раз как ко всем, в Новогодние торжества, а второй раз – в Рождество.
Подвижные игры, загадки и хоровод вокруг шикарной ёлки – непременные атрибуты детского приходского праздника, как, впрочем, и Рождественские подарки.
Взрослым же оставалось особо поблагодарить
- сценариста и режиссера-постановщика Марию Михайловну Ларионову;
- хореографа Арину Георгиевну Крапивину;
- звукорежиссёра Ольгу Анатольевну Кораблёву;
- Озёрский казачий военно-патриотический клуб «Пластун» за помощь в создании Рождественского вертепа на храмовой территории;
- Людмилу Михайловну Лекареву и Инну Владимировну Зеленскую за помощь в подготовке костюмов;
- Лидию Юрьевну Гришину за помощь в оформлении декораций;
- музыкальных руководителей дошкольной группы воскресной школы Стеллу Викторовну Яшневу и Галину Алексеевну Скрипкину;
- Елену Вячеславовну Плотникову за активное творческое участие;
- семьи Четкарёвых, Ларионовых, Горячевых, Клоковых, Терещенко, Шашковых, Кораблёвых, Красновых за помощь в подготовке праздника;
- Алексея Абашина и Ирину Лапшину за фотографии;
- семьи Смирновых и Комаровых за подарки детям.
Впрочем, праздник не закончился! Впереди Святки – время Рождественских чудес и добрых дел.