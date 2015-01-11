О работе регоператора

Уважаемые жители!
Напоминаем вам, что с целью повышения качества работы системы обращения с ТКО, с 1 января 2019 года Челябинская область делится на кластеры.
В каждом кластере работает закреплённый за ним регональный оператор. Региональный оператор - это юридическое лицо, которое заключает договор с собственником твердых коммунальных отходов (ТКО) на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Его основная миссия - это осуществление координации всех этапов процесса обращения с мусором в границах определенного кластера, начиная от сбора ТКО и заканчивая уничтожением незаконных свалок. По вопросам организации новой системы обращения с отходами, вы можете обращаться к региональному оператору по телефону «горячей линии»:
КЫШТЫМСКИЙ КЛАСТЕР обслуживает ООО «СПЕЦСЕРВИС».
Телефоны горячей линии: 8(35151)2-01-21.
В него входят следующие территории:
Аргаяшский МР,
Верхнеуфалейский ГО,
Каслинский МР,
Кыштымский ГО,
Нязепетровский МР,
Озерский ГО,
Снежинский ГО.
Информация предоставлена Министерством экологии Челябинской области http://www.mineco174.ru/Publications/News/Show?id=1423
Ключевые теги: регоператор, кластеры, Челябинская область, ТКО.
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