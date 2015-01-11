За год яйца подорожали на 26% – Росстат

В декабре 2018 года в России значительно подорожали сахар и яйца – по сравнению с аналогичным периодом 2017 года они прибавили в цене 28,3% и 25,9% соответственно.

Рост цен на яйца отмечался практически во всех субъектах РФ. При этом в 30 регионах яйца подорожали на 20% и более, из них значительнее всего в Удмуртии (31%), Марий Эл (29,5%), Орловской и Калининградской областях (28,3%). В Еврейской автономной области яйца подешевели на 2,4%.

Значительно подорожали огурцы – на 37,2%, помидоры – на 22,5%, капуста белокочанная – на 20,0%, картофель – на 9,9%, лук репчатый – на 9,5%.

Мясо птицы прибавило в цене 9,7%. Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 5,2%, рыба и морепродукты – на 3,7%, плодоовощная продукция – на 4,9%. Цена на сливочное масло выросла на 3,6%, на молоко и молочную продукцию – на 2,9%, макароны – 1,4%, крупы – 1,2%. Алкоголь прибавил в цене 1,3%.

В декабре на 1,7% снизились цены на икру лососевых рыб отечественную, на 0,5% подешевели кальмары мороженые, на 0,2% – пиво зарубежных торговых марок и растворимый кофе.

https://dostup1.ru/economics/Za-god-yaytsa-podorozhali-na-26--Rosstat_112628.html