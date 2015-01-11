Потепление до нуля придет на Южный Урал на Старый Новый год

В канун Старого Нового года, 13 января, воздух в Челябинской области прогреется до нуля градусов – такой прогноз дает местный Гидрометцентр.

По информации синоптиков, в субботу, 12 января, в регионе будет облачно с прояснением, пройдет небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах – метели, на дорогах возможна гололедица от наката. Под влиянием южных ветров температура воздуха повысится. В Челябинской области днем в субботу прогнозируется минус 2-7, ночью – 7-12 градусов.

В воскресенье, 13 января, в Челябинской области потеплеет до нуля. Такая температура, по предварительным данным, продержится до середины следующей недели. Возможны осадки в виде мокрого снега, а порывы юго-западного ветра достигнут 20 метров в секунду.

Добавим, что по данным Челябинского Гидрометцентра, в течение ближайших суток давление понизится на 10 пунктов и составит 735 мм ртутного столба (норма – 744 мм рт.ст.).

Режим неблагоприятных метеоусловий в Челябинске и области, при котором на уровне дыхания человека скапливаются автомобильные и промышленные выбросы, продлили до 11 часов 12 января.

https://dostup1.ru/society/Poteplenie-do-nulya-pridet-na-Staryy-Novyy-god-na-Yuzhnom-Urale_112657.html