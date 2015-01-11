В Кыштыме запустят новогодний фейерверк, перенесенный из-за трагедии в Магнитке

В воскресенье, 13 января, в Кыштыме (Челябинская область) запустят новогодний фейерверк на улице Калинина – салют перенесли на Старый Новый год из-за обрушения дома в Магнитогорске.

В связи с организацией новогоднего фейерверка на площади около дворца культуры «Победа» в воскресенье, 13 января, с 19.30 до 20.20 для движения транспорта будет закрыт участок улицы Калинина от здания РКЦ до прокуратуры города. Начало фейерверка в 20.00.

Напомним, рано утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. Поисково-спасательная операция была завершена 3 января, из-под завалов извлечены тела 39 человек. В Челябинской области 2 января было объявлено днем траура.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-zapustyat-novogodniy-feyerverk-perenesennyy-iz-za-tragedii-v-Magnitke_112654.html