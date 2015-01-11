После оттепели на Южный Урал вернутся 25-градусные морозы

Во вторник, 15 января, в Челябинской области похолодает – столбики термометров ночью опустятся до 21-26 градусов, на юге региона ожидается минус 15-20.

Днем воздух прогреется до 11-16 градусов, на западе – до минус восьми. Прогнозируется переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, утром в отдельных районах возможны туманы и слабая изморозь. Скорость ветра будет достигать 2-7 метров в секунду, отдельные порывы – до 10 м/c.

https://dostup1.ru/society/Posle-ottepeli-na-Yuzhnyy-Ural-vernutsya-25-gradusnye-morozy_112709.html