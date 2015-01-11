После трагедии в Магнитогорске в Госдуме предложили устанавливать в домах газовые плиты с автоотключением

Дома в России предложили оснащать газовыми плитами, которые будут автоматически выключаться.

С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, пишет газета «Известия». Плиты с автоотключением планируют устанавливать в новостройках и домах, прошедших капремонт. Термоэлектрическая система «газ-контроль» будет блокировать поступление газа, если пламя конфорки погаснет. Инициативу поддержали в «Газпроме».

Ранее с таким же предложением выступила депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. Вопрос безопасного использования газового оборудования стал актуальным после трагедии в Магнитогорске. Она произошла 31 января. В доме на проспекте Карла Маркса, 164 во время взрыва разрушился один из подъездов. В результате ЧП погибли 39 человек. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

http://echochel.ru/news/2019/01/14/78026/