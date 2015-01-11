Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует вас о действиях при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство (ВУ):

· Не трогать, не подходить, не передвигать, не вскрывать обнаруженный подозрительный предмет.

· Не паниковать, не кричать, не совершать резких движений.

· Исключить использование средств радиосвязи, в том числе сотовых телефонов, а также иных переговорных устройств, вблизи обнаруженного предмета.

· Не фотографировать подозрительный предмет (вспышка может вызвать срабатывание взрывателя) и не пользоваться светоизлучающими устройствами.

· Не накрывать другими предметами, не засыпать землей (песком), не заливать водой.

· Не курить, не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или искровоспроизводящими предметами.

· Не предпринимать самостоятельных попыток обезвредить подозрительный предмет!

· Сохраняя спокойствие, сообщить о находке ближайшему официальному лицу (в здании, учреждении, местах массовых гуляний – охраннику, вахтеру, сотруднику полиции; в общественном транспорте - кондуктору или водителю) или по телефонам экстренного реагирования – 02, 01. Далее следовать указаниям официальных лиц.

Убедительная просьба к озерчанам!

Не забывайте свои личные вещи в местах массового пребывания людей (учреждения, общественный транспорт, места отдыха и проведения массовых гуляний и культурно-зрелищных мероприятий).