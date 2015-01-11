ГИБДД ищет очевидцев дорожно-транспортных происшествий!

Вниманию тех, кто стал свидетелем ДТП!

В период времени с 17:00ч. 07.01.2019 г. до 00:20ч. 09.01.2019 г. на неохраняемой стоянке пр. Ленина, 75а, в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий а/м Субару Импреза, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 07:30ч. до 14:30ч. 03.01.2019 г. на неохраняемой стоянке ул. Строительная, 12 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий а/м Фольксваген Гольф, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск