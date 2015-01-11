Южноуральцы стали реже рожать и чаще разводиться

В 2018 году в Челябинской области снизилось количество зарегистрированных браков, зато выросло количество разводов – соответствующие данные опубликовал Государственный комитет по делам ЗАГС.

В 2018 году на Южном Урале зарегистрировали 23 тыс. новых семей (в 2017 году – 25,2 тыс.). Свадебный бум пришелся на август – было отпраздновано 3 962 бракосочетания.

Количество разводов в 2018 году превысило 16 тыс. – это почти столько же, сколько и в 2017 году. Чаще всего семьи распадались в октябре.

С января по октябрь в Челябинской области родился 32 051 ребенок.

Добавим, в настоящее время на Южном Урале проходит профессиональный конкурс среди отделов ЗАГС. В рамках первого тура участникам нужно придумать и выполнить плакат на тему «СТОП развод!».

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-stali-rezhe-rozhat-i-chasche-razvoditsya_112750.html