Мы возобновляем полезную рубрику «Детская афиша»!

Что эта неделя приготовила для детей и их родителей? Вашему вниманию "Детская афиша"!

В выходные:

Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны

Школа скорочтения и развития памяти IQ007 Озерск

Общайся на АНГЛИЙСКОМ ЛЕГКО И СВОБОДНО;

ПОДГОТОВКА к школе (4-6 лет)

СКОРОЧТЕНИЕ и развитие памяти и внимания

Пиши ГРАМОТНО И КРАСИВО.

МАТЕМАТИКА: СКЛАДЫВАЙ, ВЫЧИТАЙ, ДЕЛИ И УМНОЖАЙ легко в уме.

Работаем с особенными детьми и взрослыми

пр. Карла-Маркса д 23 А (торговый центр Наш Мир), и Герцена 9

тел 8(922)71-33-711, 8(982)286-88-86

16 января

Центральная городская библиотека

До 23-го января выставка творческих работ учеников СЮТ

17 января

До 6-го марта на абонементе «Юность» в Центральной городской библиотеке библио-лотерея "Книга на удачу". Вас ждут в книгах приятные сюрпризы. В них вы найдете не только увлекательный сюжет, но и лотерейный билет, который будет разыгран 7 марта в 17.00 в библиотеке. Спешите найти свою удачу!

18 января

С пятницы по воскресенье с 11 до 19-00 работают аттракционы в Детском парке!

18-00 ДК им.А.С.Пушкина

Театрализованное представление «Живой музей — каменный цветок»

К 140-летию П.П.Бажова

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Предложение»(14+)

19 января

11 и 13-00 Театр кукол «Золотой петушок»

«Курочка Ряба»(3+)

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

«Ханума» (14+)

20 января

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

«Петушок – Золотой гребешок» (6+)

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Интерактивное представление «Где-то на диком западе»(4+)

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Музыкальный перфоманс «Йоль» (10+)

Вниманию детских досуговых центров, спортивных секций и творческих кружков! Хотите, чтобы информация о вас появилась в афише? Высылайте информацию на электронную почту alexandra-tut@inbox.ru!

Александра Лебедева