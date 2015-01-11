Мы возобновляем полезную рубрику «Детская афиша»!

Что эта неделя приготовила для детей и их родителей? Вашему вниманию "Детская афиша"!
В выходные:
Глк «Егоза»: горнолыжные трассы, прокат инвентаря, тюбинг, кафе, мангальные зоны
Школа скорочтения и развития памяти IQ007 Озерск
Общайся на АНГЛИЙСКОМ ЛЕГКО И СВОБОДНО;
ПОДГОТОВКА к школе (4-6 лет)
СКОРОЧТЕНИЕ и развитие памяти и внимания
Пиши ГРАМОТНО И КРАСИВО.
МАТЕМАТИКА: СКЛАДЫВАЙ, ВЫЧИТАЙ, ДЕЛИ И УМНОЖАЙ легко в уме.
Работаем с особенными детьми и взрослыми
пр. Карла-Маркса д 23 А (торговый центр Наш Мир), и Герцена 9
тел 8(922)71-33-711, 8(982)286-88-86
16 января
Центральная городская библиотека
До 23-го января выставка творческих работ учеников СЮТ
17 января
До 6-го марта на абонементе «Юность» в Центральной городской библиотеке библио-лотерея "Книга на удачу". Вас ждут в книгах приятные сюрпризы. В них вы найдете не только увлекательный сюжет, но и лотерейный билет, который будет разыгран 7 марта в 17.00 в библиотеке. Спешите найти свою удачу!
18 января
С пятницы по воскресенье с 11 до 19-00 работают аттракционы в Детском парке!
18-00 ДК им.А.С.Пушкина
Театрализованное представление «Живой музей — каменный цветок»
К 140-летию П.П.Бажова
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Предложение»(14+)
19 января
11 и 13-00 Театр кукол «Золотой петушок»
«Курочка Ряба»(3+)
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
«Ханума» (14+)
20 января
11-00 Театр кукол «Золотой петушок»
«Петушок – Золотой гребешок» (6+)
11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Интерактивное представление «Где-то на диком западе»(4+)
18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»
Музыкальный перфоманс «Йоль» (10+)
Вниманию детских досуговых центров, спортивных секций и творческих кружков! Хотите, чтобы информация о вас появилась в афише? Высылайте информацию на электронную почту alexandra-tut@inbox.ru!
Александра Лебедева