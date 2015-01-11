Полное лунное затмение ожидают 21 января. От чего лучше отказаться в этот день?

Жители планеты смогут увидеть полное лунное затмение, которое произойдет 21 января. Астрономическое событие случится перед рассветом, но наблюдать его смогут не все.

Специалисты поясняют, что в этот день наступит суперлуние, то есть Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние. Если наблюдать за этим небесным телом, то Луна будет выглядеть крупнее и ярче, чем обычно. В полутень Земли этот спутник войдет перед самым рассветом, и поэтому затмение будет незаметным для глаз. Земная тень успеет только наполовину закрыть Луну, а после зайдет за горизонт.

Наблюдать это явление смогут жители западных регионов России, а вот южноуральцам насладиться редким небесным зрелищем вряд ли удастся.

«Лунные затмения случаются примерно два раза в год. Все зависит от того места, в котором мы находимся. Летом хорошо было видно затмение. В прошлом году мы наблюдали их два раза, а до этого три-четыре года не было таких явлений. Но наступивший год не очень будет зрелищным на затмения. Все зависит от расположения Земли и Луны», – поясняет руководитель Клуба любителей астрономии “Апекс” Наталика Папулова.

Астрономы отмечают, что на этот раз увидеть «кровавую» Луну смогут лишь жители Северной и Южной Америки, западной Европы и Африки, а вот следующее лунное затмение хорошо можно будет разглядеть не раньше, чем через шесть лет — 7 сентября 2025 года.

Хотя наблюдать небесное явление смогут не все, но почувствовать его влияние на свой организм придется многим, утверждают специалисты, в том числе и врачи. Если солнечное затмение больше влияет на внешний, событийный план, то лунное — на «подкорку», то есть психическое состояние человека. Обостряются восприимчивость, ранимость, интуиция, возрастает чувство тревоги. Не секрет, что особенно подвержены влиянию луны пожилые и психически неуравновешенные люди. Поэтому за 3 дня до и после лунного затмения за ними нужно особенно внимательно ухаживать и по возможности оставлять дома.

По статистике, в периоды затмения возрастает количество ДТП и преступлений. Астрологи не советуют в такие дни провоцировать судьбу: не стоит вступать в ссоры и выяснять отношений. Лучше держать эмоции под контролем.

Те же, кто увлекается мистикой, уверены, что в период лунного затмения происходит воздаяние за совершенные поступки. Причем считается, что произойдет не обязательно что-то плохое, но — заслуженное. Медиумы проводят свои обряды во время лунного затмения, поскольку уверены, что они имеют гораздо большую силу, чем в другое время.

А еще в моменты действия этого природного явления не советуют употреблять горячительные напитки и переедать, ведь в полную фазу луны у нас формируются привычки. А вот медитация и духовные практики, возможно, принесут пользу.

https://www.cheltv.ru/polnoe-lunnoe-zatmenie-ozhidayut-21-yanvarya-ot-chego-luchshe-otkazatsya-v-etot-den/