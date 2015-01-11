Уважаемые любители шахмат!

С 20 января 2019 года в шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) начинается Командное первенство Озерского ГО по шахматам.

К соревнованию допускаются команды из 4-х человек (один запасной). Формирование команды по свободному принципу, место будет всем!

Регистрация участников 20.01.2019 года с 11-00 до 11-20.

Первый тур – 11-30.

Игровые дни – воскресенье 11.00, среда 18.30.

Приглашаем всех желающих принять участие!