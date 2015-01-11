Куплена первая квартира взамен разрушенной при взрыве в Магнитогорске

Завершилась первая сделка по приобретению квартиры взамен утраченной при взрыве газа в Магнитогорске 31 декабря – деньги перечислены на счет продавца.

Как накануне сообщил глава региона Борис Дубровский на совещании в правительстве РФ, человек может выбрать новое или вторичное жилье, продавцу оплачивается сумма в размере 31 725 рублей за квадратный метр утерянного жилья. Пока жители Магнитогорска предпочитают вторичное жилье.

Общий объем выплат пострадавшим в магнитогорской трагедии и членам их семей из федерального и областного бюджетов по данным на 17 января превысил 108 млн рублей. Выплаты продолжаются.

Напомним, ЧП с обрушением жилого подъезда произошло 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек. Основной причиной трагедии называется взрыв бытового газа. В этой связи по поручению губернатора Бориса Дубровского в Челябинской области проходит повсеместная проверка газового оборудования в жилых домах.

https://dostup1.ru/society/Kuplena-pervaya-kvartira-vzamen-razrushennoy-pri-vzryve-v-Magnitogorske_112840.html