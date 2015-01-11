Специалисты прогнозируют эпидемию гриппа. Как уберечь здоровье?

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечен в Челябинской области.

При этом специалисты прогнозируют, что число заболевших может приблизиться к порогу эпидемии к концу января – началу февраля.

Сейчас ситуация в регионе пока не критичная. За последнюю неделю вирусы подхватили почти 19 тыс. жителей, по сравнению с последней неделей декабря рост составил 21,2%. Однако специалисты традиционно связывают это с окончанием праздников и завершением школьных каникул. Пока количество заболевших ниже эпидпорога на 7,7% (в Челябинске – на 14%). Сейчас на Южном Урале циркулируют вирусы гриппа А и В, парагриппа, адено- и риновирусы. По мнению врачей, лучшей защитой является вакцинация. Однако прививка поможет только против гриппа, но не против других ОРВИ.

“Для того чтобы предупредить заболевание необходимо укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находится на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться при нахождении на улице. Если Вы промочили ноги, необходимо пропарить их сразу по возвращении домой”, – рекомендуют в Роспотребнадзоре.

Кроме того, медики рекомендуют в это время года тщательно следить за рационом. Особенно полезны цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварная рыба, говядина, морковь со сметаной, изюмом или курагой – в общем, все продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций. Неплохой защитой от вирусов в общественном месте станет и медицинская маска. Если же все-таки уберечься не удалось, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу, а ни в коем случае не переносить болезнь “на ногах” и не заниматься самолечением.

https://www.cheltv.ru/spetsialisty-prognoziruyut-epidemiyu-grippa-kak-uberech-zdorove/