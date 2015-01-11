Мы гордимся своей областью и готовы сделать её лучше

Глава округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков приняли участие в праздничном мероприятии в честь 85-летия со дня образования Челябинской области.

17 января 1934 года был подписан исторический документ – постановление «О разделении Уральской области». Эта дата считается днём рождения Челябинской области.

17 января в Челябинске в театре оперы и балета им. Глинки состоялось торжественное собрание, посвящённое 85 годовщине со дня образования нашей области. Мероприятие посетили представители федеральных и областных властей, работники культуры и искусства, промышленники и предприниматели, ветераны, почетные граждане, общественные, политические и религиозные деятели, известные уроженцы Южного Урала. В числе приглашённых гостей от Озерского городского округа в юбилейном торжестве приняли участие глава округа Евгений Щербаков, председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков, председатель Общественной палаты округа Вера Аксёнова и председатель школьной комиссии Совета ветеранов Альбина Бочкова.

Официальная торжественная часть началась с минуты молчания в память о погибших в магнитогорской трагедии.

Далее с приветственным словом к собравшимся в зале обратился губернатор Борис Дубровский. Он поблагодарил всех южноуральцев за то, что жители региона справились со всеми поставленными в минувшем году задачами.

После поздравления глава региона наградил лучших работников области почетными знаками «За заслуги перед Челябинской областью». Выдающиеся южноуральцы были отмечены званиями Почетных граждан.

С поздравительным словом со сцены выступил спикер Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш. Он подчеркнул, что главным достоянием области являются люди, которые каждый день трудятся на её благосостояние. Прославляют Челябинскую область своим трудом и своим добросовестным отношением к делу.

В этот день область принимала поздравления от председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко, руководства Свердловской области, Республики Башкортостан. Поздравили область и представители различный конфессий. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат хазрат Раев.

Следует отметить, что на торжественном вечере демонстрировался фильм, посвящённый истории и достижениям Челябинской области. Один из эпизодов фильма был посвящён городам атомной отрасли: Озерску, Снежинску и Трёхгорному и, в частности, истории создания ПО «Маяк». Область гордиться тем, что атомная промышленность зарождалась именно на Южном Урале. И сегодня эти закрытые города вносят большой вклад в обеспечение безопасности всей страны.

Фото uralpress.ru

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38163/