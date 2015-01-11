Памяти Виктора Завьялова

19 января во Дворце культуры «Маяк» состоялся концерт, посвященный памяти Виктора Михайловича Завьялова.

Четыре года назад Заслуженный работник культуры Российской Федерации, многолетний руководитель и дирижер эстрадного оркестра «Ровесник», воспитавший десятки талантливых учеников, Виктор Завьялов ушел из жизни. Дело отца продолжил Влад Завьялов. Оркестр «Ровесник» был переименован в честь выдающегося музыканта – биг-бенд Виктора Завьялова. Проведение концертов «Памяти Маэстро» стало ежегодной традицией.

Программу вёл Владимир Зырянов, который между музыкальными номерами оркестра рассказывал о Викторе Михайловиче удивительные вещи. Оказывается, руководитель озерского биг-бенда с детства полюбил выборы в Верховный Совет СССР. Рано утром он пробирался на избирательный участок, прятался под сиденьями кресел клуба на окраине Челябинска и ждал начала. Конечно, ему никакого дела до выборов не было, но мальчик с трепетом ждал начала, потому что на агитпунктах играл духовой оркестр! Виктора завораживали блестящие трубы, музыканты, извлекавшие из труб невероятные звуки, поражал седой дирижёр, который с помощью палочки собирал звуки в божественную мелодию.

Виктор Михайлович признавал, что у него холерический темперамент, но страдал и сердился не столько из-за неправильно выведенной ноты, сколько переживал, что ребята, участники его коллектива, могут на каком-то этапе утратить чувство ответственности. Дорогого стоит признание одного из учеников руководителя «Ровесника»: «Если бы не оркестр, не музыка и не ваше воспитание, я бы сидел в тюрьме!» Виктор Завьялов был очень предан своему делу, и его талант проявлялся не только в музыке, но и в педагогическом мастерстве.

Солисты Культурно-досугового центра Анастасия и Елизавета Серебренниковы, Алексей Бурцев, Юрий Степанов, Катерина Андреева перед своим выступлением говорили много тёплых трогательных слов о Маэстро. Елизавета в силу своего юного возраста, не была знакома с Виктором Михайловичем, но призналась, что выступать с биг-бендом для неё большая честь.

Зал прекрасно принимал музыкальные композиции, джазовые импровизации, любимые Виктором Михайловичем Завьяловым. На такие концерты случайные люди не приходят, и если однажды человек понял, принял и полюбил джаз, то он остается в сердце навсегда.

Писатель Сергей Довлатов говорил о джазовой музыке: «Джаз - это мы сами в лучшие наши часы». Основатель оркестра, его сын и преемник, замечательные музыканты биг-бенда подарили и продолжают дарить множество лучших часов благодарным зрителям Озёрска.

Текст и фото: Наталья Колянова