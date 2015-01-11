Озерские полицейские обеспечили охрану порядка при проведении мероприятий, посвященных Крещению

В ночь с 18 на 19 января на территории Озерского городского округа прошли религиозные мероприятия, посвященные Крещению Господня, в которых приняли участие около тысячи человек.
На территориях 2 населенных пунктах в Озерске и поселке Новогорный в специально оборудованных купелях проведены массовые омовения.
В целях обеспечения правопорядка и осуществления охраны общественного порядка в местах проведения мероприятий и на маршрутах передвижения граждан было задействовано около 20 полицейских. Для обеспечения безопасности дорожного движения экипажами ГИБДД осуществлялись регулировочно-распорядительные действия.
Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка в местах массового пребывания граждан не допущено.
Ключевые теги: Крещение Господне, Озёрск, УВД.
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