Озерские полицейские обеспечили охрану порядка при проведении мероприятий, посвященных Крещению

В ночь с 18 на 19 января на территории Озерского городского округа прошли религиозные мероприятия, посвященные Крещению Господня, в которых приняли участие около тысячи человек.

На территориях 2 населенных пунктах в Озерске и поселке Новогорный в специально оборудованных купелях проведены массовые омовения.

В целях обеспечения правопорядка и осуществления охраны общественного порядка в местах проведения мероприятий и на маршрутах передвижения граждан было задействовано около 20 полицейских. Для обеспечения безопасности дорожного движения экипажами ГИБДД осуществлялись регулировочно-распорядительные действия.

Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка в местах массового пребывания граждан не допущено.