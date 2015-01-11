Не стало уважаемого в Озерске доктора Андрея Владимировича Константинова

19 января скоропостижно ушёл из жизни заместитель главного врача Клинической больницы №71 ФМБА России по акушерству и гинекологии Константинов Андрей Владимирович. Органы местного самоуправления и лично глава округа Евгений Щербаков выражают искренние соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Владимировича.

Андрея Владимировича Константинова знали многие озерчане. Заведующий гинекологическим отделением, врач высшей категории он навсегда останется в памяти земляков, как чуткий, грамотный специалист, неравнодушный к проблемам своих пациентов, ответственный и мудрый руководитель, разносторонний интеллигентный человек. Его профессионализм и внимательное отношению к хрупкому женскому здоровью, умение поддержать и подарить надежду помогали не только жительницам Озерского городского округа, но и женщинам других закрытых городов.

Андрей Владимирович был светлым и открытым человеком. Про таких людей, как Андрей Владимирович говорят: «Он был врачом от Бога». Он жил работой, понимая, какая большая ответственность лежит на его плечах, когда речь идет о здоровье и жизни матери и ребенка. Сколько мамочек готовы бесконечно говорить ему спасибо...

Горько сознавать, что остались нереализованными планы, которыми был полон этот талантливый человек, великолепный профессионал.

Прощание с Константиновым Андреем Владимировичем состоится в среду 23 января в Храме Покрова Пресвятой Богородицы с 12 до 13 часов.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38174/