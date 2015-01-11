Поставят автоматом: россиян освободят от обязанности подавать документы на регистрацию рождения и смерти

Регистрировать рождение и смерть в России будут автоматически – если тестирование на этих двух процедурах пройдет успешно, опыт распространят на ряд других госуслуг.

Регистрировать рождение и смерть в России будут автоматически – если тестирование на этих двух процедурах пройдет успешно, опыт распространят на ряд других госуслуг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Известия».

Издание напоминает, что сейчас регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГС. При этом гражданам необходимо написать заявление и приложить к нему ряд документов.

Если апробация пройдет успешно, перечень услуг, которые могут быть переведены в проактивный режим, будет расширен. По каждой услуге будет подготовлена «дорожная карта». Минкомсвязи совместно с Минэкономразвития уже начало подготовительную работу.

По словам замминистра Минкомсвязи Максима Паршина, выделяются 25 жизненных ситуаций (рождение ребенка, получение льгот, старт и развитие бизнеса и тому подобное), которые на профессиональном сленге называют суперсервисами. Они объединяют около 200 отдельных услуг и в совокупности покрывают не менее 90% взаимодействий граждан и предпринимателей с государством.

https://dostup1.ru/society/Postavyat-avtomatom-rossiyan-osvobodyat-ot-obyazannosti-podavat-dokumenty-na-registratsiyu-rozhdeniya-i-smerti_112915.html