Озерские полицейские в ходе операции «Район» у местного жителя изъяли свыше 35 грамм героина

С 18 по 19 января 2019 года на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 9 граждан за совершение преступлений, в том числе за ранние совершенные преступления 1 лицо, задержано 1 лицо находящееся в розыске.

Выявлено 93 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 27, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 29, за иные правонарушения – 37.

В ходе отработки жилого сектора проверено 12 мест концентрации правонарушителей, проверено 143 лица подучетной категории, из них 25 лиц состоящих под административным надзором, 64 лица состоящих на профилактических учетах, в том числе 35 несовершеннолетних, 14 родителей несовершеннолетних, 12 владельцев огнестрельного оружия.

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.