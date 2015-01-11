Южноуральцы стали более ответственно платить штрафы ГИБДД

При этом жители региона копят долги по ЖКХ и налогам.

Об этом сегодня, 22 января, на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» сообщила и.о. главного судебного пристава Челябинской области Юлия Третьякова.

– Люди стали дисциплированней относиться к оплате задолженности по штрафам ГИБДД, в том числе с учетом введенного дисконта. При этом они начали забывать про задолженности по налогам и ЖКХ, – прокомментировала представитель регионального УФССП.

Отметим, что в 2018 году число постановлений о взыскании штрафов ГИБДД уменьшилось на 200 тысяч.

В общей сложности в прошлом году на исполнении у судебных приставов находилось больше двух миллионов исполнительных производств. Однако должников гораздо меньше в связи с тем, что у многих по несколько ИП.

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