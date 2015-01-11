Лютые Афанасьевские морозы ожидают на Южном Урале

Афанасьевские морозы придут в Челябинскую область в конце недели. В этом году они окажутся сильнее Крещенских, что бывает достаточно редко, отмечают синоптики.

Уже в ночь на 23 января на Южном Урале похолодает до минус 26, а к четвергу температура за окном опустится еще ниже. До 34° мороза ожидается в самых низких точках области.

На конец января — начало февраля приходится годовой минимум температуры. В народном календаре 31 января — Афанасьев день. Ломоносом Афанасия прозвали на Руси за то, что в его день наступали сильные морозы. «В Афанасьев день — самый крень, самые сильные морозы». «Пришел Афанасий -ломонос — береги щеки и нос».

Афанасьевские морозы повторяются в среднем один раз в 7 лет. По данным Челябинского Гидрометцентра, самым холодным конец января был в 1945 году, когда среднесуточная температура опустилась до -34°.

А самые продолжительные Афанасьевские морозы отмечались в 1969 году – тогда сильные холода продержались с 16 по 31 января. Отличился рекордом и 2006 год. Среднесуточная температура тогда составила -35°, а лютая стужа стояла с 7 по 10 января и с 16 по 26 января.

За Афанасьевскими могут нагрянуть Сретенские морозы. Они обычно случаются 15 февраля. А за ними, 24 февраля, могут ударить Власьевские морозы. Правда, повторяются они не часто. К примеру, Сретенские случались один раз в 16 лет, а Власьевские морозы и того реже – в регионе отмечено всего три случая за последние 114 лет.

Добавим, что по долгосрочному прогнозу специалистов, температура в феврале на Урале будет соответствовать норме или чуть превышать ее.

https://www.cheltv.ru/lyutye-afanasevskie-morozy-ozhidayut-na-yuzhnom-urale/