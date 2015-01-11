Состав и стоимость потребительской корзины могут пересмотреть

Пересматривать состав и стоимость так называемой потребительской корзины раз в пять лет предлагают депутаты-справедливороссы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

По словам эсеров, в неизменном виде корзина существует уже шестой год и устарела не только по стоимости, но и по наполнению. К примеру, по словам представителей партии, нужно предусмотреть меньше картофеля и мучных изделий, но больше мяса, рыбы, яиц, фруктов и молочных продуктов.

“Если говорить о продуктах питания, то нормы потребления, заложенные в нынешней потребительской корзине, даже не отвечают нормам Минздрава. И второе: там заложено очень мало денег на непродовольственные товары, на услуги”, – отмечает Валерий Гартунг, депутат Государственной Думы от партии “Справедливая Россия”.

От такого понятия, как “продовольственная корзина”, напрямую зависит и расчет официального прожиточного минимума, и меры социальной поддержки.

Пока думским большинством законопроект справедливороссов отклонен, но партийцы намерены внести его на рассмотрение снова.

https://www.cheltv.ru/sostav-i-stoimost-potrebitelskoj-korziny-mogut-peresmotret/