Автомобильные номера будут выдавать по прописке

Автомобилисты будут получать госномера с кодом региона, где зарегистрирован владелец машины.
Правительство подготовило проект постановления на эту тему.
Согласно новому порядку, ГИБДД будет присваивать автомобилям номера с кодом региона, в котором проживает собственник транспортного средства. А вот знаки теперь в ГАИ выдавать не будут. Их придется заказывать самому водителю в специализированной организации.
В Министерстве внутренних дел объяснили: изменения понадобились для того, чтобы вести учет, более точно анализировать и прогнозировать ситуацию в каждом субъекте страны.
При этом поставить машину на учет можно будет, как и раньше, в любом регистрационном подразделении ГИБДД любого региона. Нововведения вступят в силу с 4 августа. Они будут прописаны в законе “О государственной регистрации транспортных средств”.
https://www.cheltv.ru/avtomobilnye-nomera-budut-vydavat-po-propiske/
Ключевые теги: автомобильные номера, нововведение, ГИБДД.
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