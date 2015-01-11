Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 23.01.2019 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Сегодня среда 23 января 2019 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -21 град. С • атмосферное давление 739 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 87 % • ветер южный 1 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло _2 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1. В сетях холодного водоснабжения Набережная 27, Победа 2 С 8 до 17 час Гайдара 6, 20-1,2п, К Маркса 10-1п, 16-2п, 17, 24 С 9 часов до окон. Советская 20 С 9 до 11 часов Гайдара 24-1,2,3,4п, Космонавтов 14, Блюхера 25 С 9 до 12 часов Октябрьская 20 С 9 до 13 часов 2. В сетях электро- снабжения Заозерная 1-3,4,5п, Студенческая 14,18, Монтажников 30,32,34, Октябрьская 25 С 9 до 12 часов 3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 6, 20-1,2п, 26-3,4п, К Маркса 10-1п, 16-2п, 17, 24, Иртяшская 9, Комсомольская 12,14, Мишенкова 2,4, Ленина 16,18,20 С 9 часов до окон Советская 20 С 9 до 11 часов Гайдара 24-1,2,3,4п, Космонавтов 14, Блюхера 25, Набережная 49, Кирова 15, Победа 34, Заозерная 1-3,4,5п С 9 до 12 часов Октябрьская 20 С 9 до 13 часов Вниманию жителей города ! В связи с проведением ремонтных работ по ул. Мишенкова, на системе холодного водоснабжения будет перекрыто движение автотранспорта по улице Мишенкова на участке от пр. Ленина до ул. Комсомольская, по ул. Комсомольской на участка ул. Мишенкова до ул. Музрукова, по ул. Музрукова на участке от ул. Комсомольская до пр. Ленина. Просьба к водителям соблюдать осторожность и выбирать альтернативный маршрут движения. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 23 января 2019 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачная погода с прояснениями, ночью в большинстве районов небольшой снег, в юго-восточных районах умеренный, слабые метели, на отдельных участках дорог гололедица, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, ночью отдельные порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью минус 17-22º, при прояснении до минус 27º, днем минус 10-15º,в низинах до минус 18º. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1). 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы трубопроводов при перепадах низких температур и температуры теплоносителя, порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _213 обращений граждан. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/38196/ Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.01.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 21.01.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 16.01.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 15.01.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 10.01.2019 г.