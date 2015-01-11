Крещение Господне в Озерске: эксклюзивный репортаж!

Праздник Крещения Господня предваряется Крещенским сочельником 18 января. В этот день после Литургии в храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска проходит такое же Великое освящение воды, тем же чином, как в сам праздник Крещения. Об этом говорилось неоднократно, потому многие прихожане идут за святой водой 18 января. Без особых очередей, спокойно получают они воду, которая на протяжении года будет поддерживать их.

Некоторые ошибочно считают, что вода, освященная в Крещенский сочельник и вода, освященная в самый день Богоявления, – различны, но на самом деле это заблуждение.

Дело в том, что чин Великого освящения воды совершается в Крещенский сочельник (18 января) после Божественной литургии и 19 января – в сам день Крещения Господня. Оба раза вода освящается ОДНИМ и тем же чином, поэтому нет никакой разницы в том, когда набирать воду – в Сочельник или в сам Праздник Крещения.

В храме Покрова Пресвятой Богородицы чин Великого освящения воды после Божественной литургии совершил настоятель храма протоиерей Димитрий Шорин с сослужащим ему иереем Кириллом Кудряшовым.

Еще святитель Иоанн Златоуст говорил, что святая богоявленская вода в продолжение многих лет остается нетленной, бывает свежа, чиста и приятна, как будто бы сию только минуту была почерпнута из живого источника. Вот чудо благодати Божией, которое и сейчас видит каждый!

Вода, освященная Великим чином (именуемая Великой агиасмой), не просто вода духовной значимости, но новое бытие, духовно-телесное бытие, взаимосвязанность неба и земли, благодати и вещества, и притом весьма тесное.

Придя домой, верующие с молитвой окропляют крещенской водой свои дома. Крещенская вода – это святыня, которая должна быть в каждом доме православного христианина. Ее бережно хранят в святом углу, возле икон.

После же вечерней службы 18 числа (по сложившейся традиции и по многочисленным просьбам) на нашем питьевом водоеме также проходит освящение воды, после которого желающие могут окунуться в прорубь. Эта народная традиция, не имеющая никакого отношения к духовной жизни, прижилась и в Озерске. Конечно, надо понимать, что это не обряд, тем более – не таинство. Это сугубо русская народная забава, потому как на том самом Иордане сейчас совсем другая погода. Грехов это купание не смывает, душу не очищает, но в качестве экстремального зимнего вида спорта (для тех, кому здоровье позволяет) – почему нет?

Среди озерчан, собравшихся вокруг Иордани были и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» М.И. Похлебаев и глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков, которых тут же окружили журналисты.

На следующее утро у храма выросла неизменная очередь за Крещенской водой. Ее хватит на всех. Лишь бы использовать ее правильно и с пониманием того, что никакая вода (ни из проруби, ни из бака) не имеет никакого значения, если человек не готов меняться внутренне, работать над своей душой.

Интересно, что в православной традиции (в отличие от католического запада, где Рождество главный христианский праздник) и Рождество Христово и Крещение Господне не имеют такого духовного восторга, как Воскресение Христово (Пасха). И это понятно: Рождество Христово напоминает нам, что из-за грехопадения Адама и Евы Бог был вынужден воплотиться, стать Человеком (во всем кроме греха), чтобы, претерпев смерть (как все люди), сойти свой безгрешной душой в ад и разрушить его. А Крещение Господне напоминает нам о выходе Христа на Божественное служение, которое в земной (человеческой истории) окончится смертью на Кресте. Но впереди – Пасха. И отблески ее уже слышны…

Александр Волынцев