Южноуральцев предупреждают о геомагнитной буре в четверг

В четверг, 24 января, на Землю обрушится магнитная буря – по данным Gismeteo, сила метеоудара составит не менее 5 баллов, при этом не менее опасными будут 23 и 25 января.

По информации лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, 5-балльная магнитная буря считается умеренной, класса G1. В такие дни медики рекомендуют следить за артериальным давлением и в случае необходимости принимать успокоительные.

По прогнозам Челябинского гидрометцентра, в ночь на четверг, 24 января, в горах и низинах температура опустится до минус 32 градусов. Отдельные порывы западного, юго-западного ветра достигнут 12 метров в секунду. Днем температура составит от 11 до 16 градусов мороза. Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, утром в отдельных районах возможны туманы, изморозь. Атмосферное давление повысится до 749 мм ртутного столба.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-preduprezhdayut-o-geomagnitnoy-bure-v-chetverg_113018.html