В Челябинской области школьники стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

В Челябинской области продолжает расти число заболевших ОРВИ и гриппом, особенно среди детей – с 14 по 20 января к врачам обратились на 18% больше южноуральцев, чем неделей ранее.

Болеют люди всех возрастов, но чаще – школьники в возрасте 7-14 лет (рост 44%). При этом общий уровень заболеваемости остается ниже порогового значения на 4,5%.

В Челябинске за неделю зарегистрировано 9 842 случая ОРВИ, показатель составил 81,8 на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 24% и ниже эпидпорога на 25%.

«По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов», – сообщили в Роспотребнадзоре.

В целом рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди маленьких детей и школьников отмечается в 13 регионах России. Медики напоминают о мерах профилактики ОРВИ: следует избегать контакта с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции (насморк, кашель, чихание), мыть руки перед едой и после посещения общественных мест, регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещение. Тех, кто почувствовал недомогание, просят оставаться дома и обратиться к врачу.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-shkolniki-stali-chasche-bolet-grippom-i-ORVI_113005.html