УФАС проверит обоснованность роста цены куриных яиц в Челябинской области

Челябинское УФАС по поручению центрального аппарата антимонопольной службы проверит обоснованность отпускных цен на куриные яйца в Челябинской области.

Тенденции изменения цены решили изучить после поступления от магазинов информации о том, что поставщики с ноября минувшего года стали повышать цены на куриные яйца, ссылаясь на подорожание пшеницы, ГСМ, комбикормов, упаковки и тары.

«Сейчас Челябинское УФАС России готовит запросы информации в адрес крупнейших производителей и поставщиков яйца на территории Челябинской области – ПАО «Птицефабрика Челябинская», ООО «РАВИС-птицефабрика Сосновская», ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» (СИТНО) и ООО «Чебаркульская птица». Ведомство изучит экономическую обоснованность установленных хозяйствующими субъектами отпускных цен и проверит действия компаний на предмет соблюдения норм антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении антимонопольной службы.

Результаты проверки планируют обнародовать в конце февраля.

В региональном УФАС также отметили, что после нескольких заявлений от граждан провели сравнительный анализ цен на куриные яйца в регионах Уральского федерального округа. По данным ведомства, средняя цена на продукт в Челябинской области такая же, как в Свердловской - 67,3 руб. за десяток, и ниже, чем в Тюменской области.

http://www.chel.aif.ru/society/ufas_proverit_obosnovannost_rosta_ceny_kurinyh_yaic_v_chelyabinskoy_oblasti