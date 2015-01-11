Лучшие спортсмены Урала попытаются найти дорогу сквозь кыштымские леса

В открытых стартах соревнований поучаствуют три сотни человек, а в эстафете за победу будут бороться сборные Челябинска, Кургана, Ханты-Мансийска, Тюмени, и Екатеринбурга.

Как сообщает "Кыштымский рабочий", лыжные трассы, которые предстоит одолеть спортсменам, проходят на высоте 300-380 метров над уровнем моря, а глубина снежного покрова в районе туристического центра составляет 15 сантиметров.

Организаторы уже подготовили в районе проведения чемпионата около 100 километров лыжни. При этом мастера ориентирования, при правильном выборе пути, смогут завершить соревновательный этап, пройдя 3-10 километров.

На этап маркировочной трассы лыжники выйдут 25 января. На следующий день состится классический старт, а в финале соревнований пройдет эстафета. Победители получат путевки на состязания более высокого уровня, в том числе чемпионат России.

https://gubernia74.ru/articles/news/1088263/