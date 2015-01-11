Самоубийства стали главной причиной гибели жителей Челябинской области

Росстат привел данные о смертности от внешних причин в Челябинской области.

Под этим термином подразумевается уход из жизни в результате убийства, самоубийства, утопления, отравления и прочего.

Согласно этим сведениям, число погибших от внешних причин в 2018 году из расчёта на 100 тысяч человек снизилось на 5,2% и составило 106,5 человек. В 2017 году их было 112,3 .

Наибольшее число из этого числа по-прежнему приходится на самоубийства. За минувший год добровольно ушли из жизни 17,5 из 100 тыс. южноуральцев (в 2017 – 19,9 ). Это больше, чем количество убитых – 6,8 (7,9 год назад), отравившихся алкоголем – 3,9 (4,5), утонувших – 2,0 (2,2 ) и погибших в ДТП – 9,8 (8,3 ) на 100 тысяч человек.

Если по всем категориям количество смертей снизилось, то, как видно из последних показателей, погибших в ДТП стало больше на 18,1 процент.

Ранее лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов назвал в числе факторов, влияющих на рост ДТП, слишком широкие дороги в городе и тотальное «озаборивание». В первом случае водители не чувствуют скорости, во втором – добавляют её, полагая, что перед ними никто не появится, в то время как пешеходы, напротив, часто лезут через ограждение в отсутствие доступных наземных переходов.

http://www.chel.aif.ru/incidents/samoubiystva_stali_glavnoy_prichinoy_gibeli_zhiteley_chelyabinskoy_oblasti