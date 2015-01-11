В Челябинской области понизится атмосферное давление

В течение суток атмосферное давление в Челябинской области понизится с 749 до 740 мм при норме 743 мм ртутного столба.
Понижение или повышение АД, прежде всего, сказывается на людях, страдающих сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, – им рекомендуется строго соблюдать назначения лечащего врача.
При этом морозы в регионе сохранятся – при прояснении 25 января в Челябинской области ожидается до минус 36 градусов.
Кроме того, по информации синоптиков, в большинстве районов ожидается южный и юго-западный ветер с отдельными порывами до 20 м/с, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы и гололедица от наката.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ponizitsya-atmosfernoe-davlenie_113061.html
Ключевые теги: снег, Челябинская область, атмосферное давление, здоровье.
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