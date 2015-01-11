Семья Вани Фокина, чудом выжившего в Магнитогорске, переселяется в новую квартиру

Одиннадцатимесячный Ваня Фокин, который более суток провел под завалами рухнувшего дома в Магнитогорске, готовится к выписке из больницы. Из реанимации его перевели в обычную палату. Теперь мама может находиться рядом с мальчиком постоянно, а папа, тем временем, уже выбрал новую квартиру. Где будет жить малыш, увидела корреспондент ГТРК “Южный Урал” Анастасия Ишменева.

Высотку сменил на пятиэтажку в тихом районе, но недалеко от прежнего места жительства. Евгений Фокин признается: квартиру выбирал недолго, главное – чтобы садик для старшего сына был рядом.

“Чтобы квадратура такая же была, и уже искал квартиру с ремонтом, чтобы ничего не делать можно было, сразу жить. Еще немного мебели придется купить, предметы первой необходимости – и можно заселяться, новоселье справлять”, – говорит Евгений Фокин, отец Вани Фокина.

В выборе квартиры участвовала и супруга. Благодаря новым технологиям Ольга Фокина смогла осмотреть комнаты, что называется, онлайн. Одобрила. Сейчас телефон помогает родителям Вани всегда находиться на связи и узнавать последние новости.

– Что врачи говорят?

– Перевязку пока делают, будут смотреть, как корочка будет отходить.

Ему уже гораздо лучше, говорят московские светила. Ребенка недавно перевели из палаты интенсивной терапии в обычную.

“Сейчас те тревоги, которые я слышала поначалу, когда Ваня лежал в реанимации, уже позади, про них никто не вспоминает. Потому что ножку удалось сохранить. Прогнозы достаточно оптимистичные”, – отмечает Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.

И папа тоже надеется, что его младшенький скоро сможет сделать первые шаги. А старший брат Дима поможет Ванечке покататься на мотоцикле. Игрушку подарили риелторы. А родители первым делом планируют купить плиту и холодильник. Начать жизнь в новом жилье заново и отметить первый день рождения Вани в феврале в полном составе.

Вместе с Фокиными сейчас еще три семьи обживают новые квадратные метры. В данный момент шесть сделок находятся на оформлении в регистрационной палате. Всего новое жилье в Магнитогорске ищут 92 владельца уже несуществующих квартир дома номер 164 на проспекте Карла Маркса.

https://www.cheltv.ru/semya-vani-fokina-chudom-vyzhivshego-v-magnitogorske-pereselyaetsya-v-novuyu-kvartiru/