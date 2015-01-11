Купил гаджет – регистрируй. В Совете Федерации предлагают ввести обязательную регистрацию всех устройств

В Совфеде подготовили законопроект, который вводит платную регистрацию всех устройств, работающих в сотовых с сетях, — от мобильного до счетчиков ЖКХ.

Регистрация должна будет проводиться по международному ​​идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Законопроект предлагает обязать производителей и импортеров регистрировать мобильные устройства по номеру EMEI.

Физические лица смогут самостоятельно зарегистрировать купленные за границей гаджеты на сайте госуслуг.

Речь идет не только о телефонах, но и о планшетах, ноутбуках и других устройствах.

Если закон будет принят и хорошо себя зарекомендует, то в планах распространение этого правила на все устройства. Это в том числе и датчики, которые используются в счетчиках электроэнергии и воды. Они так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера.

Услуга будет платной, но ее цена не превысит 100 рублей.

Данные об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления, подведомственного Россвязи.

Операторов сотовой связи обяжут блокировать устройства, не разрешенные для работы в сетях, по IMEI. Согласно проекту, будет создана центральная база этих номеров.

Зарегистрировать купленный за рубежом новый телефон нужно будет в течение нескольких месяцев. Иначе устройство будет заблокировано.

Заблокировать телефон можно будет и в случае кражи.

Для уже используемых телефонов авторы законопроекта планируют «амнистию», которая продлится от трех до пяти лет, после чего их надо будет обязательно зарегистрировать.

Под действие закона не попадут роумеры — въезжающие в Россию иностранцы, которые пользуются сим-картами зарубежных операторов.

Предполагается создание нескольких списков устройств. В черный попадут похищенные, незаконно ввезенные, блокированные по запросу силовых ведомств телефоны, в белый — полностью функционирующие устройства в сетях сотовой связи.

В серый список и список исключений — временно функционирующие телефоны на период проверки законности ввоза и покупки.

Закон должен решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов и помочь идентифицировать устройства, которые используют для общения террористы, утверждают его авторы.

При этом введение нового закона не повлияет на работу ни мессенджера Telegram, ни VPN-программ. Доступ к зашифрованным протоколам останется закрытым.

Эксперты согласны, что принятие данного закона сможет решить проблему телефонных краж. Ведь вору не будет смысла красть телефон, который можно заблокировать дистанционно.

Однако, выражают сомнение, что принятый закон сможет быстро заработать.

Разделяют опасения и участники рынка. Техническая возможность проверки данных об IMEI есть уже сейчас, но потребуется донастройка сети. Необходимо провести тесты.

https://www.cheltv.ru/kupil-gadzhet-registriruj-v-sovete-federatsii-predlagayut-vvesti-obyazatelnuyu-registratsiyu-vseh-ustrojstv/