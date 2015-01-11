Перед работниками озёрского предприятия погашена задолженность по зарплате

В Челябинской области благодаря вмешательству прокуратуры работникам строительной компании выплачена задолженность по заработной плате на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Прокуратура ЗАТО г. Озерск Челябинской области провела проверку по обращению сотрудников строительной компании ООО «Уралстройэнерго» по вопросу нарушения трудовых прав.

В ходе проверки установлены факты несвоевременной выплаты заработной платы 251 работнику компании за ноябрь 2018 года. Задолженность составила свыше 1,3 млн рублей.

Кроме того, в связи с имеющейся задолженностью допускались нарушения сроков уплаты алиментов, взысканных с работников организации.

В связи с этим прокурором города генеральному директору ООО «Уралстройэнерго» внесено представление об устранении нарушений трудового и семейного законодательства.

Также в отношении генерального директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном предусмотрена ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

http://genproc.gov.ru/smi/news/subjects/news-1536020/