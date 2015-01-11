На трассе М-5 затруднено движение в районе Кропачево

Движение на федеральных дорогах Челябинской области затруднено в районе Кропачево (1607-1610 км) – сильный снегопад прошел от границы с Башкортостаном до Юрюзани.

Интенсивные осадки продолжаются на участке Сим – Юрюзань, а также от Чебаркуля до Челябинска. На работах на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области задействовано 25 единиц техники.

На подъезде к Екатеринбургу работают шесть машин, звеньями по три машины. На А-310 (Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном) интенсивность осадков ниже, работает семь единиц техники, на Р-254 (Челябинск – Курган) – пять единиц.

Напомним, Госавтоинспекция Челябинска перешла на усиленный режим работы из-за метели. В районе южноуральской столицы снегопад прекратится до 20.00, циклон двинется в сторону Курганской области.

В случае осложнения движения или бедствия на дорогах федерального значения в Челябинской и Курганской областях можно круглосуточно обращаться по номеру: 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Na-trasse-M-5-zatrudneno-dvizhenie-v-rayone-Kropachevo_113107.html