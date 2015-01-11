Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 28.01.2019 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Сегодня понедельник 28 января 2019 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 19 град. С • атмосферное давление 756 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 72 % • ветер южный 3-5 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 3 ДТП Без пострадавших 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: 1. В сетях холодного водоснабжения Семенова 16 С 8.30 до 12 час Ленина 67, Монтажников 52 С 9 до 12 часов Дзержинского 55 п-4 С 9 до окончания работ Набережная 39,55 С 13 до 17 час 2. В сетях электро-снабжения К.Маркса 16,20 С 9 до 11 часов Ленинградская 4 С 9 до 12 часов Монтажников 50 корпус 2 С 9.30 до 10 часов 3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Семенова 16 С 8.30 до 12 час Ленина 67, Монтажников 52 С 9 до 12 часов Дзержинского 55 п-4, Дзержинского 59 п-7 С 9 до окончания работ Вниманию жителей города! 28 и 29 января 2019 г. будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться передача речевых сообщений по радиосети производственного вещания. Вниманию жителей города! В связи с проведением ремонтных работ перекрыто движение автотранспорта по улице Мишенкова на участке от пр. Ленина до ул. Комсомольская. Просьба к водителям - соблюдать осторожность и выбирать альтернативный маршрут движения. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 28 января 2019 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, без существенных осадков, местами слабая изморозь. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью минус 23-28º, в низинах минус 30-35º, на западе минус 16-21º, днем минус 16-21º, на западе минус 10-15º. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1). 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы трубопроводов при перепадах низких температур и температуры теплоносителя, порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _211 обращений граждан. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/38237/ Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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