Какие профессии появятся в ближайшие 10 лет

В свое время не все поверили, что есть такая профессия – переворачиватель пингвинов. Объявление об этой вакансии было воспринято большинством как розыгрыш. Сегодня говорят, что этой профессией владеют всего два человека на планете. Дело в том, что пингвины в Антарктиде любят наблюдать за самолетами на полярных аэродромах. Звуковая волна при взлете и посадке опрокидывает этих милых птиц на спину, а встать без посторонней помощи они не могут. Вот тут-то им на помощь и приходит человек редкой профессии.

Правда или нет, но говорят, что есть и еще одна профессия, в существование которой трудно поверить. Экспедиция, отправляющаяся на Северный полюс, искала в штат … отпугивателя белых медведей. Все 21 день экспедиции этот человек должен отвечать за то, чтобы мишки не бросались под ледокол. За эту работу предлагалось немалое вознаграждение – шесть тысяч долларов.

А что же предлагают работодатели в наших широтах, вдали от арктических льдов?

Новое слово на сайтах вакансий – шаурмист.

Работодатель так описывает требования к соискателю: «Обязанности – крутить шаурму, продавать сопутствующие товары. Условия – полный рабочий день, возможность реализовывать собственные идеи в развитии».

Такая творческая работа востребована сегодня по всей России, от Москвы до самых до окраин.

В Челябинске попытка властей пойти войной на киоски с шаурмой закончилась полным крахом, благоухающие уличные харчевни растут как грибы после дождя. Владельцы лавочек с шаурмой стараются брать на работу выходцев из Азии. Как известно, азиатские повара впитывают свое мастерство с молоком матери. Средняя заработная плата шаурмистов в РФ составляет 25 тыс. рублей.

Такую же зарплату вам предложат в сфере красоты, если вы захотите стать бровистом. Это странно звучащее слово обозначает специалиста по оформлению бровей. Технологии и методы улучшения формы бровей развиваются с бешеной скоростью, так что эта профессия требует непрерывного обучения и совершенствования. Архитектура бровей, пудровая техника, микроблейдинг, татуаж… «Возможность реализовывать собственные идеи в развитии» здесь почти так же высока, как в деле производства шаурмы. Все более требуются мастера по увеличению губ и по наращиванию ресниц.

Очень востребован тайный покупатель. Вряд ли эту профессию можно записать в трудовую книжку, из-за особой секретности работы. А если серьезно, тайным покупателям требуется довольно высокая квалификация — они должны уметь оценить квалификацию персонала и качество услуг супермаркетов, кафе и ресторанов, фитнес-центров. Им платят, как правило, от количества проведенных «рейдов».

Нельзя пока записать в трудовую книжку профессии тренд-вочера и трендсеттера. Официально такой профессии в России пока нет — в трудовых контрактах таких людей могут записать, например, как «специалист по стратегическому планированию». Тренд-вотчеры нужны компаниям, которые работают на развивающихся рынках. Хороший тренд-вотчер должен уметь анализировать и систематизировать информацию, поглощая ее отовсюду: из средств массовой информации, на выставках и в разговорах с трендсеттерами — экспертами в разных областях.

В Челябинске такие специалисты, судя по рекрутинговым сайтам, пока не востребованы. Так же, как, например, евангелист. Пару лет назад в городе появились два человека, которые так себя называли. Они заявляли, что работают на одну известную компанию. Их спрашивали: вы занимаетесь PR, информационным сопровождением компании и проекта, связями с общественностью? Нет, говорили они, мы евангелисты, и делали загадочное лицо. Выяснилось, что профессия евангелиста в области информационных технологий не связана с религией — кроме почти религиозного отношения к продуктам, которые евангелист разрабатывает. Официально должности IT-евангелист не существует — в документах может значиться, например, «эксперт по технологиям разработки ПО». Евангелисты в Челябинске как-то не прижились.

Шопер, коуч, комьюнити-менеджер, SEO-специалист, контент-менеджер, директолог, таргетолог – эти новые специалисты уже предлагают свои услуги и становятся все более востребованы на рынке. А что же будет завтра?

Британские исследователи предложили список профессий, которые появятся в ближайшем будущем.

По их подсчетам, к 2030 году следующие специальности станут реальностью: специалист по созданию искусственных органов, фермер, использующий генные технологии, космический архитектор и пилот, специалист по изменению климата, специалист по разработке альтернативного транспорта, психолог и социальный работник в социальных сетях, специалист по утилизации информации, хирург, специализирующийся на увеличении памяти, специалист по научной этике, консультант для пожилых людей, специалист по карантину, брокер банка времени.

https://www.cheltv.ru/trebuetsya-spetsialist-po-izmeneniyu-klimata-kakie-professii-poyavyatsya-v-blizhajshie-10-let/