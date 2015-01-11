Накануне озерчане почувствовали в своих квартирах сильный запах газа

Накануне многие озерчане были обеспокоены из-за появившегося запаха газа в квартирах.

В социальных сетях жители города устроили самую настоящую перекличку: сильный запах газа витал на улицах Октябрьская, Свердлова, Менделеева, Блюхера, Набережная, на проспекте Ленина и других.

По официальной информации, полученной от «Озерскгаз», запах газа в домах связан с многократным превышением дозы одоранта (специального ароматизатора) на станции. Когда объём поданного газа был израсходован, запах ушёл. Вместе с тем, газовики продолжают выезжать по всем заявкам. Ни по одному из адресов утечек газа обнаружено не было.

Александра Лебедева со ссылкой на http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/38254/