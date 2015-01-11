Сумма пожертвований пострадавшим в Магнитогорске достигла 56 млн рублей

Почти 56 млн рублей поступило на счет для пожертвований пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске.

На понедельник, 28 января, сумма на счете составила 55,9 млн рублей, из них на помощь пострадавшим и потерявшим имущество людям направили пока 7,5 млн рублей.

Распределение средств контролируют несколько органов, в том числе, Общероссийский народный фронт.

Между тем, напомним, выплаты из федерального и регионального бюджета пострадавшим жильцам дома были завершены на прошлой неделе – в общей сложности горожане получили свыше 192 млн рублей.

ЧП с обрушением жилого подъезда произошло рано утром 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек. Основной причиной трагедии называется взрыв бытового газа. По поручению губернатора Бориса Дубровского в Челябинской области проходит повсеместная проверка газового оборудования в жилых домах.

https://dostup1.ru/society/Summa-pozhertvovaniy-postradavshim-v-Magnitogorske-dostigla-56-mln-rubley_113146.html