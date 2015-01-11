В Озерске состоятся концерты симфонического оркестра «Русская филармония»

2 и 3 февраля состоятся концерты симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Музыкальные вечера «Группа ЧТПЗ приглашает» организованы по инициативе и при финансовой поддержке акционера компании Андрея Комарова.

Гастроли одного из наиболее востребованных оркестров России стали возможны благодаря соглашению Группы ЧТПЗ и администрации Озерского городского округа о сотрудничестве в области культуры, образования и социальной защиты.

Концерты Русской филармонии пройдут во дворце культуры «Маяк». В программе прозвучат произведения великих композиторов в исполнении музыкантов оркестра и российских исполнителей с мировыми именами – заслуженных артистов РФ, лауреатов и призеров международных конкурсов Бориса Андрианова (виолончель) и Елены Ревич (скрипка). Главный дирижер – Фабио Мастранджело.

– Значимым поводом для меня в этом году станет 35-летний юбилей выпуска из любимой школы №24 города Озерска. Надеюсь, что классические произведения в виртуозном исполнении симфонического оркестра подарят незабываемые эмоции и вдохновение не только моим одноклассникам, учителям и ученикам 24-й школы, но и всем озерчанам, – комментирует акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.

В первый день гости услышат «Концерт для виолончели с оркестром» и «Славянский танец» Антонина Дворжака, «Вальс» и «Болеро» Мориса Равеля, «Мефисто-вальс» Ференца Листа. Во второй – прозвучат «Концерт для скрипки с оркестром» Иоганнеса Брамса и «Симфония №5» Петра Чайковского. Перед концертами открытые репетиции оркестра посетят студенты и педагоги музыкального колледжа, учащиеся музыкальных и общеобразовательных школ, представители творческих коллективов города Озерска.

Проведение музыкальных вечеров «Группа ЧТПЗ приглашает» – одно из направлений благотворительной программы компании. В 2018 году при поддержке Группы ЧТПЗ в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М.И. Глинки состоялись концерты Народного артиста России Николая Луганского и Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан с участием Бориса Андрианова, под руководством Народного артиста России Александра Сладковского.

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» выступает в крупнейших концертных залах России и за рубежом. Музыканты проводят более 100 концертов за сезон в Государственном Кремлевском Дворце, Крокус Сити Холле, Московском международном Доме музыки, Большом зале консерватории, Концертном зале им. П.И. Чайковского, а также выступают в залах Европы и Восточной Азии.

Справочно:

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2017 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 17,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».

Информация предоставлена пресс-службой ПАО "ЧТПЗ"

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38265/