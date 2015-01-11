Южноуральская прокуратура открыла «горячую линию» по поборам в школах и детсадах

С 1 февраля стартует запись детей в первый класс – в этой связи прокуратура Челябинской области актуализировала информацию о том, куда можно пожаловаться на поборы в образовательных учреждениях.

«Прокуратурой области организована "горячая линия" по проблемам принудительного сбора денежных средств с родителей и законных представителей обучающихся. Если нарушаются права несовершеннолетних на бесплатность образования, сразу обращайтесь – будем проверять», – сказал руководитель ведомства Виталий Лопин.

Телефоны «горячей линии»: 8 (351) 239-21-75, 239-21-07 (в будни с 9.00 до 18.00). Также граждане могут направить обращение через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте прокуратуры области. В обращении, помимо обязательных реквизитов, необходимо указать наименование образовательной организации, в которой осуществляется принудительный сбор денежных средств, кем осуществляются поборы, контактный телефон заявителя.

«Поступившая на телефоны "горячей линии" информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавил Лопин.

По словам заместителя прокурора Челябинской области Андрея Оборока, в 2018 году от жителей Челябинска поступило 12 обращений о незаконном требовании денег в школах и детсадах, по области – несколько десятков, в результате проверок выявлено порядка 100 нарушений, 39 должностных лиц привлечены к административной ответственности, около 50 уставов образовательных организаций по требованию прокуратуры пришлось отредактировать.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskaya-prokuratura-otkryla-goryachuyu-liniyu-po-poboram-v-shkolah-i-detsadah_113184.html