Итоги рейда сотрудников ОГИБДД совместно с представителями «Родительского патруля»

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей 29 января 2019 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД, совместно с представителями «Родительского патруля» проводились массовые проверки, направленные на выявление нарушений, допускаемых водителями при перевозке несовершеннолетних детей в салонах автомобилей.

За время проведения данного мероприятия было проверено около 70 единиц автотранспорта, проведено 50 разъяснительных бесед с родителями о необходимости использования детских удерживающих устройств, а также выявлено 4 нарушения правил перевозки детей, предусмотренных ч. 3 ст. 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Напоминаем, что совершение данного административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей), влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.

Детское удерживающее устройство необходимо для обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья ребенка. Такие проверки сотрудники ГИБДД будут проводить и в дальнейшем в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск