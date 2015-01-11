Температура не главный симптом – советы врачей в период эпидемии гриппа

На Южном Урале началась эпидемия ОРВИ и гриппа, среди штаммов этого сезона вновь есть так называемый свиной грипп – А (H1N1).

Вероятность гриппа велика, если присутствуют некоторые или все из этих симптомов:

- высокая температура*;

- кашель;

- боль в горле;

- насморк или заложенный нос;

- ломота в теле;

- головная боль, внезапное головокружение;

- озноб;

- чувство усталости, спутанность сознания;

- боль или сдавливание в груди или брюшном отделе;

- иногда понос и рвота;

*Врачи отмечают, что далеко не у каждого заболевшего гриппом будет подниматься температура.

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- учащенное или затрудненное дыхание;

- синюшная или серая окраска кожных покровов;

- отказ от приема достаточного количества жидкости;

- отсутствие мочеиспускания или слез во время плача;

- сильная или непрекращающаяся рвота;

- непробуждение или отсутствие реакции;

- настолько возбужденное состояние, что ребенок сопротивляется, когда его берут на руки.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ

С проявлением гриппоподобных симптомов в эпидемический по гриппу сезон останьтесь дома во избежание контактов с другими людьми, ожидая оказания медицинской помощи. Консультация врача обязательна для людей из групп риска, к которым относятся:

- дети до 5 лет (особенно – до 2 лет);

- люди от 65 лет;

- беременные;

- люди, у которых имеются онкология, заболевания крови, хроническое заболевание легких (астма или ХОБЛ), диабет, заболевания сердца, почечные расстройства, расстройства печени, неврологические или нейромышечные расстройства, ослабленная иммунная система (включая ВИЧ).

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА БОЛЬНЫМ

- Больной должен оставаться в изоляции, даже если принимает антивирусные препараты.

- Оставайтесь дома, если вы или ваш ребенок переболели, не менее 24 часов после того, как температура спала (и больной при этом не принимал жаропонижающих средств) и не менее 7 суток от начала заболевания.

- Прикрывайте рот и нос во время кашля и чихания. Как можно чаще мойте руки водой с мылом или средством для обработки рук на основе спирта, особенно после кашля или чихания.

- Заболевший член семьи должен находиться в отдельной комнате или носить маску для ограничения его контакта со здоровыми членами семьи. Если возможно, за больным должен ухаживать только один человек.

- Следите за состоянием здоровья больного: проверяйте температуру и наличие других симптомов гриппа. Высокой считается температура от 37,8 градусов.

- Следите за тем, чтобы больной пил побольше прозрачных жидкостей (например, воду, бульон, спортивные напитки, напитки для новорожденных, содержащие электролиты) во избежание обезвоживания.

Напомним, за неделю с 21 по 27 января в Челябинской области зарегистрировано более 29 тыс. новых случаев случаев ОРВИ и гриппа, рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, максимальный подъем – среди школьников 7-14 лет – на 40%. В Озерске, Снежинске и Коркинском районе все школы ушли на карантин; в Троицке закрыты две школы и девять классов.

https://dostup1.ru/medicine/Temperatura-ne-glavnyy-simptom--sovety-vrachey-v-period-epidemii-grippa_113207.html