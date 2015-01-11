Зачем Озёрску дизайн-код?

Дизайн-код модное слово и модная тенденция городов - миллиоников.

Но тем не менее и в Озёрске ведется работа над его созданием. Правда, в Управлении архитектуры и градостроительства называют его по старинке... "Правила размещения и содержания информационных конструкций ОГО".

Процедура согласования и принятия этого документа долгая и непростая, но он должен начать работать уже в 2019 году.

Появление этого документа изменит наш город. Будем надеяться, в лучшую сторону. Хотя и доставит много хлопот предпринимателям Озёрска.

Его главной задачей будет борьба с визуальным мусором. К которому, в большинстве случаев, относятся наружная реклама и вывески. Часть из них сделаны со вкусом, часть откровенно уродуют город. По каким критериям отличать одних от других и сохранять архитектурные особенности улиц Озёрска и будет указано в "дизайн-коде".

Чтобы больше узнать о готовящейся "революции хорошего вкуса", мы решили пригласить в студию Озёрск.ру и УКС-ТВ специалистов Управления архитектуры и градостроительства ОГО. И конечно, в ходе беседы, мы будем рады озвучить вопросы, которые поступят от Вас, уважаемые читатели и зрители.

Как всегда они принимаются через комментарии и по электронной почте: webmaster@ozersk.ru