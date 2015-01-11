Озерские полицейские присоединились к акции «Будь трезвым в пути»

Сотрудники Озерской Госавтоинспекции призывают жителей города присоединиться к акции «Будь трезвым в пути».
За прошедший 2018 год сотрудниками ОГИБДД Озерского городского округа выявлено 236 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, за повторное управление привлечено к уголовной ответственности 62 человека.
В связи с ростом ДТП по вине «нетрезвых водителей», а также с целью обеспечения безопасности дорожного движения, Госавтоинспекция Озерского городского округа обращает внимание, что дорожно-транспортные происшествия с участием «пьяных» водителей – самые опасные, непредсказуемые и разрушительные, с большим количеством пострадавших и крупным материальным ущербом. За 12 месяцев 2018 года на территории Озерского городского округа зарегистрировано 7 ДТП по вине нетрезвых водителей.
Предлагаем Вам, поддержать данную акцию. Для этого необходимо:
- опубликовать в сообществах или профилях информацию об акции;
- сделать фото и разместить его на своей странице в социальных сетях с хэштегом #БудьтрезвымВпути;
- если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек садится за руль автомобиля, сообщите об этом в полицию.
Сотрудники ГИБДД призывают граждан не оставаться равнодушными в борьбе с пьянством за рулем.
Ключевые теги: ГИБДД, профилактическая акция, трезвость, ПДД.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать