Инспекторы ГИБДД нашли новый способ фиксации нарушений на трассе

Поддержка с воздуха. На службу заступили дроны – помощники ГИБДД. Они будут дежурить над дорогами в Уральском федеральном округе и увидят тех, кто выезжает на встречную полосу там, где это запрещено.

Увидеть в небе беспилотный летающий аппарат сложно – летает высоко и быстро. Зато ему, а точнее, оператору, который управляет дроном, видно все и всех. И в первую очередь тех, кто пренебрегает правилами дорожного движения. Три минуты полета – и первый нарушитель. Алексей Антонов решил пойти на обгон там, где это запрещено. И никак не ожидал, что попадет в объектив летающего “блюстителя порядка”.

“Меня проинформировали, что меня сфотографировал дрон. После этого меня остановил сотрудник”, – говорит Алексей Антонов, водитель.

Подобные совместные рейды инспекторов ГИБДД и специального подразделения Росгвардии проводятся регулярно. В первую очередь на аварийных участках. На этот раз беспилотник летал над автодорогой Курган – Тюмень – там, где обгон запрещен. В это же время на земле дежурили наряды ДПС. Даже в морозную погоду одного аккумулятора для беспилотника хватает на час полета. За это время, как правило, фиксируется несколько нарушений.

“В качестве доказательств всегда является видеосъемка посредством регистратора. В данном случае беспилотным аппаратом был запечатлен данный факт. Помимо этого, останавливаем водителя того транспортного средства, которое он обогнал”, – отмечает Александр Григорьев, заместитель командира батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Пока дрон может фиксировать только обгоны на запрещенных участках. Этого, говорят инспекторы ГИБДД, достаточно. Беспилотный аппарат дисциплинирует водителей, ведь его не видят антирадары. А значит, лучше не нарушать.

https://www.cheltv.ru/inspektory-gibdd-nashli-novyj-sposob-fiksatsii-narushenij-na-trasse/