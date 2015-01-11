Депутаты провели первую в этом году сессию

Сегодня на заседании Собрания депутатов местные парламентарии рассмотрели 15 вопросов, в том числе заслушали информацию об организации деятельности по обращению с ТКО в Озерском городском округе.

Заседание провел заместитель председателя Собрания депутатов Олег Костиков. присутствовало 17 депутатов.

После утверждения повестки состоялось рассмотрение вопросов, принятые решения касались полномочий органов местного самоуправления в области бюджетного процесса, муниципального имущества, транспортных услуг, ЖКХ.

В частности, вслед за увеличением платы за содержание жилых помещений в МКД была увеличена плата для нанимателей жилых помещений в общежитиях округа: в обоих случаях рост составил 106,1 процента (по сравнению с предыдущими периодами). Как пояснили специалисты администрации, механизм расчета остался прежним.

Также депутаты согласовали новую редакцию Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в Озерском городском округе. Тем самым были выполнены требования федерального законодательства. Изменения коснулись прежде всего норм установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок; организации регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам; выдачи свидетельств; реестра, открытых конкурсов и другого.

Текущую корректировку главного финансового документа Озерского городского округа депутаты утвердили со следующими параметрами: в связи с поступившими в муниципалитет межбюджетными трансфертами из регионального и федерального бюджетов доходная часть бюджета ОГО на 2019 год увеличилась на общую сумму 248 млн. 799 тыс. 300 рублей. Расходы бюджета ОГО также стали больше - на 261 млн. 259 тыс. 223, 55 рубля. В рамках текущего финансирования их направят на реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность…» и капитальные вложения, связанные с развитием инфраструктуры округа.

Начальник отдела охраны окружающей среды Галина Смирнова предоставила депутатам информацию об исполнении органами местного самоуправления полномочий в сфере обращения с ТКО (№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г.): мерах по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО (исключая случаи, когда такая обязанность лежит на других лицах); введении в действие реестра мест (площадок) накопления ТКО; о формировании экологической культуры. Отдельно было отмечено, что администрация осуществляет постоянное взаимодействие с региональным оператором по Кыштымскому кластеру (ООО «Спецсервис»), со своей стороны, проводит разъяснительную работу с населением по новой системе обращения с ТКО.

Отвечая на вопросы депутатов, Галина Смирнова дала несколько пояснений, а именно: по дальнейшей судьбе недействующего полигона ТКО в Озерске (в настоящее время администрация округа ведет переговоры с Министерством экологии Челябинской области по вопросу его дальнейшей эксплуатации, а также установке на его территории модернизированного сортировочного комплекса с большим запасом производительности и с увеличенным коэффициентом выделения полезной фракции); по схеме сбора мусора в п. Новогорный (временно она остается прежней, при необходимости может быть внедрен контейнерный способ сбора ТКО); по реестру мест накопления ТКО в округе (он утвержден постановлением администрации №124 от 25.01.2019) и по утилизации люминесцентных ламп (по закону, в многоквартирных жилых домах этим должны заниматься управляющие организации).