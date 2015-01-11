В Челябинской области расширили льготу по транспортному налогу – кто получит «скидку»

В Челябинской области расшили льготу по транспортному налогу – изменения в соответствующий закон областные парламентарии внесли на январском заседании ЗСО.

Напомним, для пенсионеров и многодетных семей, имеющих трех и более детей, в декабре 2018 депутаты установили льготную налоговую ставку в размере 1 рубль с каждой лошадиной силы в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил включительно, в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. Однако в статье 4 закона «О транспортном налоге» указаны и другие категории налогоплательщиков, которые полностью освобождены от уплаты налога, но для которых предел мощности транспортного средства для предоставления налоговой льготы остался без изменения (150 л.с.).

«Сегодня мы предлагаем поддержать изменение в закон и увеличить предел мощности транспортного средства для таких категорий южноуральцев. Так, действие льготы для граждан, подвергшихся воздействию радиации, инвалидов I и II групп, инвалидов боевых действий, семей с детьми-инвалидами, Героями Советского Союза и Российской Федерации будет распространяться на транспортные средства мощностью до 180 лошадиных сил», – прокомментировал изменения в закон Владимир Мякуш.

Изменения в закон позволят воспользоваться льготой по транспортному налогу следующим категориям налогоплательщиков:

- 151 налогоплательщик – физические лица, подвергшиеся воздействию радиации (чернобыльцы), а также лица, к ним приравненные;

- 11 налогоплательщиков – инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), участники Великой Отечественной войны;

- 408 – это семьи, имеющие детей – инвалидов, а также инвалиды I и II групп.

Данный законопроект прошел правовую и лингвистическую экспертизу, поддержан губернатором Челябинской области и принят Законодательным Собранием в трех чтениях.

Таким образом, уплачивать налог по льготной ставке данные категории налогоплательщиков смогут уже в 2019 году за налоговый период 2018 года.

https://dostup1.ru/finance/V-Chelyabinskoy-oblasti-rasshirili-lgotu-po-transportnomu-nalogu--kto-poluchit-skidku_113280.html